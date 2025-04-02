Menemen FK, Giresunspor\'u 2-1 Yendi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki erteleme maçı olan 24. hafta mücadelesinde Menemen FK, konuk ettiği Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

Hakemler: Asen Albayrak, Esra Arıkboğa, Volkan Altuntaş

Menemen FK: Bora Göymen, Muhammed Emir Terzi (Fırat Arslan dk. 90+4), Onur Akdeniz, Mazlum Demir, Erkan Gövercin (Halil Can Ayan dk. 65), Emre Keskin, Hakkı Türker (Eren Çakır dk. 90+4), Emirhan Arkutcu (Erhan Öztürk dk. 65), Burak Yasin Yeşilay (Çağrı Fedai dk. 65) Eyüp Poyraz, Seçim Can Koç

Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür

Giresunspor: Göktan Cörüt, Ahmet Lütfü Kara, Fatih Yılmaz, Ali Akçay, Barış Gün, Mehmet Keskin, Ertuğrul Şenlikoğlu (Furkan Arda Kabaca dk. 73) Alperen Köşker (Emre Nizam dk. 73), Şahin Dik (Şenel Aydemir dk. 73), Furkan Kütük, Muhammet Turhan (Arda Cebeci dk. 40)

Teknik Direktör: Selahattin Ceylan

Goller: Emirhan Arkutcu (dk. 13), Seçim Can Koç (dk. 21) (Menemen FK), Furkan Kütük (dk. 66 pen.) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Mehmet Keskin, Barış Gün, Fatih Yılmaz (Giresunspor), Eyüp Poyraz, Seçim Can Koç (Menemen FK) - İZMİR