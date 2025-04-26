2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Play-Off oynamayı matematiksel olarak garantileyen Menemen Futbol Kulübü yarın deplasmanda ilk 6 umudu taşıyan Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Karacabey Mustafa Fehmi Gerçekler Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Burak Demirkıran düdük çalacak. Menemen FK takımı 61 puanla 4'üncü durumda bulunurken, Karacabey Belediyespor Play-Off hattının 4 puan gerisinde 52 puanla 7'nci basamakta yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Menemen FK, Karacabey ile Deplasmanda Karşılaşıyor - Son Dakika
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