Menemen FK'nın Kupası Kayboldu: 6 Maçta Galibiyet Yok - Son Dakika
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Menemen FK'nın Kupası Kayboldu: 6 Maçta Galibiyet Yok

Menemen FK\'nın Kupası Kayboldu: 6 Maçta Galibiyet Yok

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 6 maçında 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak galibiyet hasretine düştü. Bu kötü sonuçlar sonrası takımdaki düşüş taraftarları üzüntüye boğdu.

23.12.2024 12:08  Güncelleme: 12:09
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Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 6 maçta 3 mağlubiyet 3 beraberlik alarak bu süreçte kazanmayı unuttu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda düşüşe geçen Menemen FK, aldığı sonuçlarla taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Sezonun ilk 8 haftasında 7 galibiyet 1 beraberliğe imza atan ve bu dönemde zirvenin en iddialı takımları arasında yer alan İzmir ekibi, ligdeki son 6 maçında ise aldığı sonuçlarla galibiyete hasret kaldı. Bu süreçte 3 mağlubiyet 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Somaspor, Diyarbekir Spor ve Serik Belediye'ye kaybederken Bucaspor 1928, Karacabey Belediyespor ve Beyoğlu Yeniçarşıspor ile de berabere kaldı. Böylece bir süredir kazanmayı adeta unutan Menemen FK, bu sonuçlar sonrasında 4. sıraya kadar geriledi. Liderlik koltuğunda oturan Serik Belediyespor ile de puan farkı 11'e çıkmış oldu.

Öte yandan alınan bu başarısız sonuçlardan sonra Menemen FK yönetiminin teknik direktör Burhanettin Basatemür hakkında nasıl bir karar alacağı ise merakla bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Menemen FK'nın Kupası Kayboldu: 6 Maçta Galibiyet Yok - Son Dakika

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