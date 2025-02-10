Menemen FK'nın Onur Akdeniz transferi iptal oldu - Son Dakika
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Spor

Menemen FK'nın Onur Akdeniz transferi iptal oldu

Menemen Futbol Kulübü'nde Onur Akdeniz'in MKE Ankaragücü'ne transferi, 1'inci Lig ekibinin maddi sorumluluklarını yerine getirememesi nedeniyle iptal edildi. 27 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolü için Ankara'ya gitmişti.

10.02.2025 12:37
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İZMİR,

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü'nde Onur Akdeniz'in MKE Ankaragücü'ne transferi gerçekleşmedi. Menemen FK ile prensipte anlaşan 1'inci Lig ekibi Ankaragücü'nün maddi sorumluluklarını yerine getirememesi nedeniyle transfer iptal oldu. Ankara'ya gidip sağlık kontrolünden dahi geçen 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun apar topar İzmir'e döndüğü ve sezonu Menemen FK'da tamamlayacağı bildirildi. İki kulüp Onur Akdeniz'in transferi için 6 milyon TL'ye anlaşma sağlamıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Menemen FK'nın Onur Akdeniz transferi iptal oldu - Son Dakika

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