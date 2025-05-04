Menemen FK Play-Off'ta Vanspor'la Karşılaşıyor - Son Dakika
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Menemen FK Play-Off'ta Vanspor'la Karşılaşıyor

Menemen FK Play-Off\'ta Vanspor\'la Karşılaşıyor

Menemen FK, Play-Off'un ilk turunda Vanspor'la mücadele edecek, kazanan 1. Lig için finale yükselecek.

04.05.2025 12:01
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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son hafta Beyoğlu Yeniçarşıspor'la evinde giriştiği gol düellosunu 3-2 kazanarak hem Play-Off'un ilk turunda saha avantajını eline geçiren hem de rakibini Play-Off'tan eden Menemen Futbol Kulübü finallere bileniyor. Grupta Play-Off etabının ilk turunda Vanspor'la eşleşen Sarı-lacivertli ekip rakibini 8 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de evi Menemen İlçe Stadı'nda konuk edecek. Tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak eşleşmede kazanan taraf yoluna devam ederek sonraki turda 68 Aksarayspor- Karacabey Belediyespor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İlk turda normal sürede eşitlik bozulmazsa kazananı 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve uzatmalarda yine beraberlik halinde ise seri penaltılar belirleyecek. Menemen FK grupta normal sürede Vanspor'la iç sahadaki ilk maçta 1-1, deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Grupta Elazığspor ise son haftaya şampiyonluk hayaliyle başlamasına rağmen evinde Karacabey Belediyespor'a 1-0 mağlup olup ikinciliği de kaptıran Aksarayspor'u geçerek grup finaline kaldı. Play-Off'ta eleme turları sonunda gruptan çıkacak takım Beyaz Grup'tan gelecek ekiple 1'inci Lig'e yükselmek için tarafsız sahada final oynayacak.

Kaynak: DHA

Beyoğlu, Menemen, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK Play-Off'ta Vanspor'la Karşılaşıyor - Son Dakika

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