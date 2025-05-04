Menemen FK Play-Off\'ta Vanspor\'la Karşılaşıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son hafta Beyoğlu Yeniçarşıspor'la evinde giriştiği gol düellosunu 3-2 kazanarak hem Play-Off'un ilk turunda saha avantajını eline geçiren hem de rakibini Play-Off'tan eden Menemen Futbol Kulübü finallere bileniyor. Grupta Play-Off etabının ilk turunda Vanspor'la eşleşen Sarı-lacivertli ekip rakibini 8 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de evi Menemen İlçe Stadı'nda konuk edecek. Tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak eşleşmede kazanan taraf yoluna devam ederek sonraki turda 68 Aksarayspor- Karacabey Belediyespor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İlk turda normal sürede eşitlik bozulmazsa kazananı 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve uzatmalarda yine beraberlik halinde ise seri penaltılar belirleyecek. Menemen FK grupta normal sürede Vanspor'la iç sahadaki ilk maçta 1-1, deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Grupta Elazığspor ise son haftaya şampiyonluk hayaliyle başlamasına rağmen evinde Karacabey Belediyespor'a 1-0 mağlup olup ikinciliği de kaptıran Aksarayspor'u geçerek grup finaline kaldı. Play-Off'ta eleme turları sonunda gruptan çıkacak takım Beyaz Grup'tan gelecek ekiple 1'inci Lig'e yükselmek için tarafsız sahada final oynayacak.