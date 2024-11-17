Menemen FK, Somaspor'a 3-1 Yenilerek Şampiyonluk Yarışında Zor Duruma Düştü

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, evinde Somaspor'a 3-1 yenilerek yarışta ağır yara aldı. Maça hızlı başlayan konuk Somaspor müsabakanın 6'ncı dakikasında Rahmi Anıl ile öne geçti: 0-1. Somaspor, 27'nci dakikada yine Rahmi Anıl'la gol bularak farkı ikiye çıkarttı: 0-2. Konuk ekip, bu kez 40'ıncı dakikada Erdem ile ağları havalandırdı: 0-3. İlk devreyi 3 farklı geride tamamlayan Menemen FK, 56'ncı dakikada Seçim Can'ın golüyle durumu 1-3 yaptı. Ancak kalan dakikalarda skor üretemeyen Menemen FK müsabakadan mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Menemen FK 28 puanda kalırken, Somaspor ise 13 puana yükselip alt sıralardan uzaklaştı.