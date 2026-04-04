Menemen FK, Somaspor'u 2-1 Yendi

2'nci Lig Kırmızı Grup 31'inci hafta mücadelesinde Menemen FK evinde Somaspor'u 2-1 mağlup etti. Menemen İlçe Stadı'nda oynanan müsabakada ilk yarı 0-0 sona erdi. Ev sahibi ekip 49'uncu dakikada Arda Çolak'ın golüyle öne geçti: 1-0. Soma temsilcisi bu gole 85'inci dakikada Ömür Pektaş ile yanıt verdi: 1-1. Menemen FK'da Doğukan Emeksiz, 88'inci dakikada attığı golle maçın skorunu ilan etti: 2-1. Grupta herhangi bir iddiası bulunmayan iki takımdan Menemen FK, aldığı bu galibiyetle 45 puana ulaşırken, Somaspor ise 29 puanda kaldı.