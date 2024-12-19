Menemen FK Türkiye Kupası'na Veda Etti - Son Dakika
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Menemen FK Türkiye Kupası'na Veda Etti

Menemen FK Türkiye Kupası\'na Veda Etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçını kazanamayan Menemen Futbol Kulübü, MKE Ankaragücü ile oynadığı Türkiye Kupası maçını 3-2 kaybederek turnuvadan elendi. Teknik direktör Basatemür, oyuncularının mücadele ettiğini belirterek ligdeki son maçlarına odaklanacaklarını ifade etti.

19.12.2024 12:22  Güncelleme: 12:23
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçını kazanamayan ve zirve yarışından uzaklaşan Menemen Futbol Kulübü, Türkiye Kupası'na da veda etti. 1'inci Lig temsilcilerinden MKE Ankaragücü'nü konuk eden İzmir'in sarı-lacivertli ekibi gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmayı 3-2 kaybederek turnuvadan elendi. Rakibine karşı iyi bir mücadele sergileyen Menemen FK, bu hafta ligde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor deplasmanına çıkıp devreyi tamamlayacak. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, oyuncularının MKE Ankaragücü karşısında pozitif bir oyun sergilediğini belirterek, "Kupada yolumuza devam etmek isterdik. Artık tamamen lige odaklanacağız. Son maçlarda kötü sonuçlar aldık. Ancak Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçına iyi hazırlanacağız. Kazanıp devre arasına moralli girmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Menemen FK Türkiye Kupası'na Veda Etti - Son Dakika

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