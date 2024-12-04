Menemen FK, Türkiye Kupası'nda Elazığspor'u 3-0 ile geçerek tura yükseldi - Son Dakika
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Menemen FK, Türkiye Kupası'nda Elazığspor'u 3-0 ile geçerek tura yükseldi

Menemen FK, Türkiye Kupası\'nda Elazığspor\'u 3-0 ile geçerek tura yükseldi

Menemen FK, Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Elazığspor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Gollerini Mazlum (2) ve İsmail ile kaydeden Menemen, maçta etkili bir performans sergiledi.

04.12.2024 15:47  Güncelleme: 15:50
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STAT: İlçe

HAKEMLER: Tayfun Güz, Hakan Dursun, Abdulsamed Yeşilbaş

MENEMEN FK: Mehmet - Eren, Mazlum, Fırat, Burak, Taner (Dk. 76 Erhan), Yakup (Dk. 76 Hakkı), Anıl, Yiğit (Dk.46 Kerem), İsmail (Dk.88 Yusuf), Kutay (Dk. 80 Emirhan)

ELAZIĞSPOR: İsmet - Ercan, Hasan (Dk.88 Mikail), Eren, Umut, Efe, Cihan, Kerem (Dk.89 Denizhan), Mehmet (Dk. 71 Beykan), Muhammet, Melih (Dk. 80 Baran)

GOLLER: Dk. 28 ve Dk. 74 (P) Mazlum, Dk. 84 İsmail (Menemen FK)

SARI KARTLAR: Taner (Menemen FK)

KIRMIZI KART: DK. 86 Umut (Elazığspor)

Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında evinde Elazığspor'u konuk eden Menemen FK sahadan 3-0 galibiyetle ayrılıp yoluna devam etti. Sarı-lacivertliler 28'inci dakikada Mazlum'un golü ile öne geçti: 1-0. İlk devreyi önde tamamlayan Menemen FK 74'te penaltı kazandı ve Mazlum atışı gole çevirdi: 2-0. Maçta son sözü 84'üncü dakikada İsmet söyledi. Menemen rakibini farklı mağlup edip kupada tur atladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Menemen FK, Türkiye Kupası'nda Elazığspor'u 3-0 ile geçerek tura yükseldi - Son Dakika

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