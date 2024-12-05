Menemen FK Türkiye Kupası'nda Moral Buldu

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta art arda 3 maçını kaybedip zirve yarışında ağır darbeler yiyen Menemen Futbol Kulübü, Türkiye Kupası'nda tur atlayıp rahatladı. Evinde aynı grupta yer aldığı Elazığspor'la karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler müsabakayı 3-0 kazanarak yoluna devam etti. Ligde bu hafta deplasmanda Bucaspor 1928'le karşı karşıya gelecek Menemen FK'da teknik direktör Burhanettin Basatemür moral bulduklarını belirterek, "Kupada kazanmak bizim adımıza önemliydi. Üst üste gelen yenilgiler hepimizi yıprattı ve üzdü. Elazığspor karşısında iyi bir futbolla kazandık. Bu maç bizim için milat olacak. Şimdi İzmir derbisine hazırlanıyoruz. Buca'da da kazanıp ligde yeniden iddialı konuma gelmeyi hedefliyoruz" dedi.