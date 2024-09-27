Menemen FK, Van Spor\'u Ağırlıyor

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Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 5. hafta mücadelesinde Van Spor FK'yı konuk edecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 5. hafta mücadelesinde Van Spor FK ile karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı ise Tekirdağ bölgesi hakemlerinden Levent Buğra Vartemel yönetecek. Karşılaşma öncesinde Menemen FK, 4'te 4 yaparak 12 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Van Spor FK ise topladığı 7 puanla ligde 7. sırada bulunuyor. 4 maçlık galibiyet serisine imza atan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek 5'te 5 yapmayı hedeflerken, konuk ekip ise 2 maçlık galibiyet hasretini bu karşılaşmayla sonlandırmak istiyor.

Öte yandan İzmir ekibi, bu sezon iç sahada oynadığı 2 karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başarırken, kalesinde ise gol görmedi. - İZMİR