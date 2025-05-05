Menemen FK, Vanspor ile Play-Off için Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Menemen FK, Vanspor ile Play-Off için Hazırlanıyor

Menemen FK, Vanspor ile Play-Off için Hazırlanıyor

Menemen FK, 8 Mayıs'ta Vanspor ile Play-Off 1. Tur maçına hazırlanıyor; sezon öncesi eşitlik sağlandı.

05.05.2025 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 1. Turu'nda 8 Mayıs Perşembe günü Vanspor'u konuk edecek olan Menemen FK, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu 4. sırada bitiren Menemen FK, ara vermeden Play-Off 1. Tur maçı hazırlıklarına başladı. 62 puanla ligi 5. basamakta tamamlayan Vanspor ile eşleşen sarı-lacivertliler, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Menemen İlçe Stadyumu'nda rakibiyle karşı karşıya gelecek. Tek maç usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan taraf bir üst tura yükselecek.

Normal sezonda üstünlük kurulamadı

Menemen FK ile Vanspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki normal sezonda birbirine üstünlük kurmayı başaramadı. İzmir'de oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken deplasmandaki karşılaşma ise 2-2 sonuçlandı. Böylece iki takım birbirine diş geçirmeyi başaramadı. Sarı-lacivertliler, Play-Off maçında rakibine üstünlük kurup, 1. Lig hedefine emin adımlarla yürümek istiyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Menemen, Futbol, Finans, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK, Vanspor ile Play-Off için Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Arda Güler’den Celta Vigo ağlarına füze Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına füze
Netanyahu, Tel Aviv’e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a misilleme sözü verdi Netanyahu, Tel Aviv'e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme sözü verdi
Süper Lig’e çıkan ikinci takım belli gibi Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi
Şırnak’ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız
CHP, Özel’in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu CHP, Özel'in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu
Zafer Partisi’nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma Ümit Özdağ da açıklama yaptı Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma! Ümit Özdağ da açıklama yaptı
Derbiyi izlemek için Kadıköy’e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı Derbiyi izlemek için Kadıköy'e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı
Saldırı sonrası Özgür Özel’den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir Saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 16:39:46. #7.11#
SON DAKİKA: Menemen FK, Vanspor ile Play-Off için Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.