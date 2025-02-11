Menemen FK, Vanspor ile Play-Off Mücadelesinde Karşılaşıyor

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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonunda evinde Nazillispor'u 5-3 yenen Play-Off hattındaki Menemen Futbol Kulübü yarın 22'nci hafta karşılaşmasında deplasmanda önemli rakiplerinden Vanspor'la karşı karşıya gelecek. Van Atatürk Stadı'nda Murat Kasap'ın yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Menemen FK'da teknik direktör Burhanettin Basatemür zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Biz 40 puanla 4'üncü, rakibimiz Vanspor ise 39 puanla 5'inci durumda. Play-Off yolunda önemli bir maç olacak. Rakibimizin önünde yer alıyoruz ve bu konumumuzu korumak istiyoruz" dedi.