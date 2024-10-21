Menemen FK Zirveyi Perçinledi - Son Dakika
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Menemen FK Zirveyi Perçinledi

Menemen FK Zirveyi Perçinledi

Menemen FK, 68 Aksarayspor'u 2-0 yenerek liderliğini sağlamlaştırdı ve 22 puana ulaştı.

21.10.2024 12:50
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirveyi paylaştığı 68 Aksarayspor'u da evinde 2-0 yenen Menemen Futbol Kulübü liderliğini perçinledi. Kritik karşılaşmayı son 15 dakikada bulduğu 2 golle kazanan sarı-lacivertliler 22 puana yükselip 3 puan farkla zirveye kuruldu. Bu sezon teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayan Menemen FK, 8'inci maçında 7'nci galibiyetini aldı. Sadece 1 beraberlik elde eden İzmir ekibi, kulüp tarihinin en başarılı ilk 8 haftasını geride bıraktı. Sezon başında 5 sene çalıştığı Somaspor'dan ayrılıp Menemen FK'nın başına geçen Burhanettin Basatemür ise başarının baş mimarı oldu.

Çok iyi bir maç çıkarttıklarını ifade eden Basatemür, ligin uzun bir maraton olduğunu belirtip çok çalışacaklarını ifade etti. Asla rehavete yer vermeyeceklerini anlatan tecrübeli teknik adam, "Takımımı kutluyorum. Zorlu bir maç oynadık. Zirve yarışını çok yakından ilgilendiren bir müsabakaydı. Kazanıp liderliği puan farkı ile almak bizim adımıza mutluluk verici. Ancak sezonun başındayız. Hiçbir şey bitmedi. Biz işimize odaklanacağız. Gidişatımızdan tüm taraftarımız ve camiamız da memnun. O nedenle üzerimizdeki sorumluluğu bilerek yolumuza devam etmeliyiz" dedi.

Kaynak: DHA

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