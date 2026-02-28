Menemen FK Zorlu Maçta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Menemen FK Zorlu Maçta

Menemen FK Zorlu Maçta
28.02.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen FK, play-off hattından uzaklaşırken, Kahramanmaraş İstiklalspor'la kritik maça çıkacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçında 4 yenilgi ve 1 beraberlik alarak play-off hattından uzaklaşan Menemen Futbol Kulübü yarın deplasmanda şampiyonluk adaylarından Kahramanmaraş İstiklalspor'la karşı karşıya gelecek. Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi Stadı'nda Yücel Büyük'ün yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Konuk Menemen FK'da geçen hafta Bursaspor maçında kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Erkan Gövercin müsabakada forma giyemeyecek. Üst üste kötü sonuçların ardından haftaya 39 puanla 8'inci sırada giren Menemen FK'da teknik direktör Bilal Kısa çıkışa geçmek istediklerini ve zorlu maçta en iyi mücadeleyi sergileyeceklerini ifade etti. Kahramanmaraş İstiklalspor ise 54 puanla haftaya 2'nci basamakta girmişti.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Menemen, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK Zorlu Maçta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Sürpriz hamle Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti
Bilim dünyası şokta 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

12:19
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt’te ABD üslerini hedef vurdu
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt'te ABD üslerini hedef vurdu
12:12
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
11:19
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
10:55
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
10:39
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 12:25:46. #7.11#
SON DAKİKA: Menemen FK Zorlu Maçta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.