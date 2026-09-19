Menemen Futbol Kulübü, Ankaraspor'u 3-0 yenip ilk 3 puanını aldı - Son Dakika
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Menemen Futbol Kulübü, Ankaraspor'u 3-0 yenip ilk 3 puanını aldı

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Menemen Futbol Kulübü, Ankaraspor\'u 3-0 yenip ilk 3 puanını aldı
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona üst üste iki mağlubiyetle başlayan Menemen Futbol Kulübü, Ankaraspor'u 3-0 yendi. Transfer yasağına rağmen kadrosunu takviye edemeyen sarı-lacivertli ekip ilk 3 puanını aldı, Ankaraspor 3 puanda kaldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona üst üste iki mağlubiyetle başlayan Menemen Futbol Kulübü evinde Ankaraspor'u 3-0 yenerek çıkışa geçti. Menemen İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerini 20'nci dakikada Fırat Arslan, 57'nci dakikada Eyüp Poyraz ve 62'nci dakikada Ömer Ökte attı. Sezon öncesi transfer yasağı nedeniyle kadrosunu takviye edemeyen sarı-lacivertli ekip bu skorla ilk 3 puanını alarak çıkışa geçti. Ankaraspor ise 3 puanda kaldı.

Kaynak: DHA
Türkiye Futbol FederasyonuAnkarasporMenemenFutbolSporSon Dakika

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