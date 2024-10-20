Menemen ve Batman Petrolspor Liderliğini Sürdürüyor

Nesine 2. Lig'de 8. haftanın ardından Kırmızı Grup'ta Menemen FK liderliğini sürdürürken Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor liderliği ele geçirdi.
Ligde 8. hafta müsabakalarında Kırmızı Grup'ta haftaya lider giren Menemen FK, konuk ettiği Motolux 68 Aksarayspor'u 2-0 ile geçerek liderliğini devam ettirdi.
Beyaz Grup'ta haftaya lider giren GMG Kastamonuspor, evinde Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz temsilcisinin takipçisi Beykoz Anadoluspor ise sahasında Altınordu'ya 3-1 yenildi.
Haftaya 3. sırada giren Batman Petrolspor, sahasında 1461 Trabzon FK'yi 1-0 yenerek haftayı lider kapatmayı başardı.
Ligde haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|8
|7
|1
|0
|17
|3
|14
|22
|2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR
|8
|6
|1
|1
|15
|5
|10
|19
|3.SERİK BELEDİYESPOR
|8
|5
|3
|0
|15
|8
|7
|18
|4.BUCASPOR 1928
|8
|5
|2
|1
|12
|7
|5
|17
|5.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
|8
|5
|1
|2
|14
|6
|8
|16
|6.ANKARA DEMİRSPOR
|8
|3
|5
|0
|12
|8
|4
|14
|7.KARACABEY BELEDİYE SPOR
|8
|4
|1
|3
|14
|12
|2
|13
|8.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|8
|3
|2
|3
|13
|8
|5
|11
|9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|8
|2
|3
|3
|10
|9
|1
|9
|10.ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|8
|2
|3
|3
|9
|9
|0
|9
|11.KUZEY MARMARA ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK
|8
|1
|5
|2
|8
|13
|-5
|8
|12.MERKÜR JET ERBAASPOR
|8
|2
|2
|4
|7
|13
|-6
|8
|13.SOMASPOR
|8
|2
|1
|5
|8
|11
|-3
|7
|14.BELEDİYE DERİNCE SPOR
|8
|1
|4
|3
|6
|11
|-5
|7
|15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL
|8
|1
|2
|5
|5
|12
|-7
|5
|16.GİRESUNSPOR
|8
|1
|2
|5
|4
|11
|-7
|5
|17.NAZİLLİ SPOR
|8
|1
|2
|5
|9
|19
|-10
|5
|18.DİYARBEKİR SPOR
|8
|0
|2
|6
|4
|17
|-13
|2
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROL SPOR
|8
|6
|0
|2
|16
|3
|13
|18
|2.ALTINORDU
|8
|5
|3
|0
|12
|4
|8
|18
|3.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|8
|5
|2
|1
|14
|4
|10
|17
|4.GMG KASTAMONUSPOR
|8
|5
|2
|1
|13
|7
|6
|17
|5.SARIYER
|8
|4
|4
|0
|11
|2
|9
|16
|6.BEYKOZ ANADOLU SPOR
|8
|5
|1
|2
|14
|11
|3
|16
|7.İSKENDERUNSPOR
|8
|4
|3
|1
|12
|4
|8
|15
|8.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK
|8
|4
|1
|3
|13
|10
|3
|13
|9.KIRKLARELİSPOR FUTBOL
|8
|3
|3
|2
|9
|7
|2
|12
|10.FETHİYESPOR
|8
|3
|1
|4
|10
|13
|-3
|10
|11.İNEGÖLSPOR
|8
|2
|3
|3
|6
|8
|-2
|9
|12.KEPEZ SPOR FUTBOL
|8
|2
|2
|4
|9
|8
|1
|8
|13.1461 TRABZON FK
|8
|2
|1
|5
|7
|10
|-3
|7
|14.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR
|8
|1
|3
|4
|5
|11
|-6
|6
|15.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR
|8
|1
|2
|5
|6
|15
|-9
|5
|16.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|8
|1
|2
|5
|4
|13
|-9
|5
|17.ALTAY
|8
|1
|2
|5
|6
|18
|-12
|5
|18.AFYONSPOR KULÜBÜ
|8
|0
|1
|7
|4
|23
|-19
|1
Son Dakika › Spor › Menemen ve Batman Petrolspor Liderliğini Sürdürüyor - Son Dakika
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