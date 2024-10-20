Menemen ve Batman Petrolspor Liderliğini Sürdürüyor

Spor

Nesine 2. Lig'de 8. haftanın ardından Kırmızı Grup'ta Menemen FK liderliğini sürdürürken Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor liderliği ele geçirdi.

Ligde 8. hafta müsabakalarında Kırmızı Grup'ta haftaya lider giren Menemen FK, konuk ettiği Motolux 68 Aksarayspor'u 2-0 ile geçerek liderliğini devam ettirdi.

Beyaz Grup'ta haftaya lider giren GMG Kastamonuspor, evinde Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz temsilcisinin takipçisi Beykoz Anadoluspor ise sahasında Altınordu'ya 3-1 yenildi.

Haftaya 3. sırada giren Batman Petrolspor, sahasında 1461 Trabzon FK'yi 1-0 yenerek haftayı lider kapatmayı başardı.

Ligde haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup