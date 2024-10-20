Menemen ve Batman Petrolspor Liderliğini Sürdürüyor - Son Dakika
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Spor

Menemen ve Batman Petrolspor Liderliğini Sürdürüyor

Nesine 2. Lig'de Menemen FK Kırmızı Grup liderliğini, Batman Petrolspor ise Beyaz Grup liderliğini ele geçirdi.

20.10.2024 22:47
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Nesine 2. Lig'de 8. haftanın ardından Kırmızı Grup'ta Menemen FK liderliğini sürdürürken Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor liderliği ele geçirdi.

Ligde 8. hafta müsabakalarında Kırmızı Grup'ta haftaya lider giren Menemen FK, konuk ettiği Motolux 68 Aksarayspor'u 2-0 ile geçerek liderliğini devam ettirdi.

Beyaz Grup'ta haftaya lider giren GMG Kastamonuspor, evinde Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz temsilcisinin takipçisi Beykoz Anadoluspor ise sahasında Altınordu'ya 3-1 yenildi.

Haftaya 3. sırada giren Batman Petrolspor, sahasında 1461 Trabzon FK'yi 1-0 yenerek haftayı lider kapatmayı başardı.

Ligde haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ87101731422
2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR86111551019
3.SERİK BELEDİYESPOR8530158718
4.BUCASPOR 19288521127517
5.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR8512146816
6.ANKARA DEMİRSPOR8350128414
7.KARACABEY BELEDİYE SPOR 84131412213
8.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ8323138511
9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 823310919
10.ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ82339909
11.KUZEY MARMARA ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK8152813-58
12.MERKÜR JET ERBAASPOR8224713-68
13.SOMASPOR8215811-37
14.BELEDİYE DERİNCE SPOR8143611-57
15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL 8125512-75
16.GİRESUNSPOR8125411-75
17.NAZİLLİ SPOR 8125919-105
18.DİYARBEKİR SPOR 8026417-132

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.BATMAN PETROL SPOR 86021631318
2.ALTINORDU8530124818
3.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR85211441017
4.GMG KASTAMONUSPOR8521137617
5.SARIYER8440112916
6.BEYKOZ ANADOLU SPOR 85121411316
7.İSKENDERUNSPOR 8431124815
8.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK84131310313
9.KIRKLARELİSPOR FUTBOL833297212
10.FETHİYESPOR83141013-310
11.İNEGÖLSPOR823368-29
12.KEPEZ SPOR FUTBOL 82249818
13.1461 TRABZON FK8215710-37
14.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR8134511-66
15.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR8125615-95
16.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR8125413-95
17.ALTAY8125618-125
18.AFYONSPOR KULÜBÜ8017423-191

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Menemen ve Batman Petrolspor Liderliğini Sürdürüyor - Son Dakika

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