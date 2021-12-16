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Menemenspor beraberliğe abone oldu - Son Dakika

Menemenspor beraberliğe abone oldu

16.12.2021 11:04
Menemenspor beraberliğe abone oldu

SPOR Toto 1'inci Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta evinde Altaş Denizlispor'la golsüz berabere kalan Nasadoge Menemenspor son 3 maçta eşitliği bozamadı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta evinde Altaş Denizlispor'la golsüz berabere kalan Nasadoge Menemenspor son 3 maçta eşitliği bozamadı. Yenilmezlik serisini ise 5 maça çıkaran sarı-lacivertliler üst üste Ankara Keçiörengücü, Tuzlaspor ve Denizlispor maçlarından 1'er puanla ayrıldı. Teknik direktör Cenk Laleci, son maçlarda kaybetmemelerine rağmen düşme hattıyla aralarında 2 puan fark bulunduğunu belirterek, "Henüz istediğimiz huzura kavuşamadık. Yenilmemek önemli ancak kazanmayı da bilmeliyiz. Aradaki puan farkı fazla değil, o nedenle çok dikkatli olmalıyız. Devrenin bitimine 2 maç kaldı. Bu hafta Gençlerbirliği'ne konuk oluyoruz. Ardından ilk yarının son haftasında Bursaspor'u ağırlayacağız. Bu iki maçı kazanacak potansiyelimiz var. Amacımız bu 2 maçta ateş hattıyla aramızdaki bağı koparmak" dedi.


KEÇİÖRENGÜCÜ, Denizlispor, Spor Toto, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor beraberliğe abone oldu - Son Dakika Spor


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