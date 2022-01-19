Menemenspor Gomis'i açıkladı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor, Honore Gomis transferini resmiyete kavuşturdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Ümraniyespor takımında yer alan kanat oyuncusu Honore Gomis ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.Eski Galatasaraylı yıldız Bafetimbi Gomis'in kuzeni olan Senegalli 25 yaşındaki santrfor ilk yarıda Ümraniyespor formasıyla 27 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı.