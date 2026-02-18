2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın serbest stil kayak kadınlar aerials kategorisinde Çinli Mengtao Xu, altın madalya kazandı.

İtalya'daki organizasyonun 12. gününde serbest stil kayak kadınlar aerials yarışları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Mengtao Xu, finalde elde ettiği 112,90 puanla altın madalyaya ulaştı. Çinli kayakçı, bu kategoride üst üste ikinci kez olimpiyat şampiyonu oldu.

Avustralyalı Danielle Scott, 102,17 puanla gümüş, Çinli Qi Shao ise 101,90 puanla bronz madalya aldı.