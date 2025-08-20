Menteşe'de 6 halı saha yapımı sürüyor - Son Dakika
Menteşe'de 6 halı saha yapımı sürüyor

20.08.2025 10:04
Muğla'nın Menteşe ilçesinde gençlerin ve öğrencilerin sportif faaliyetlerini desteklemek amacıyla başlatılan halı saha yatırımları hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Göktepe Ortaokulu, Kıvanç Cesur Ortaokulu, Alim Yılmaz Ortaokulu ve Turgutreis Anadolu Lisesi'ne yeni halı sahalar kazandırılıyor. Ayrıca Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bulunan 2 halı saha da yenileniyor. Muğla Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, devam eden projeler tamamlandığında öğrencilerin daha modern ve güvenli alanlarda spor yapma imkanına kavuşacağını belirtti. Menteşe'de hayata geçirilen bu yatırımların hem okul sporlarına hem de gençlerin sağlıklı gelişimine önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

