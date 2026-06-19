Menteşe Yıldızspor'dan Açıkbaş'a Ziyaret - Son Dakika
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Menteşe Yıldızspor'dan Açıkbaş'a Ziyaret

19.06.2026 12:48
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Kulüp yöneticileri, gençlerin spor gelişimi için çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Menteşe Yıldız spor Kulüp yöneticileri Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Kulüp Başkanı Turgut Çulcuoğlu, As Başkan Özgün Miraç Özçilingir ve Basketbol antrenörü Hazal İnci katıldı.

Kulüp yöneticilerini kabul eden Açıkbaş, kentte sporun gelişimi, altyapı yatırımları, tesislerin kullanımı ve gençlerin spora yönlendirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Açıkbaş, spor kulüplerinin gençlerin fiziksel ve sosyal gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini belirterek, kurum olarak sporun her branşta gelişmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Ziyaretti Konuşan Çulcuoğlu ise sporun yaygınlaştırılmasına yönelik desteklerinden dolayı Açıkbaş'a teşekkür etti.

Çulcuoğlu, Açıkbaş'a yürüttükleri faaliyetler, yaz spor kampı ve Menteşe Yıldız Akademi hakkında bilgi vererek kulübün formasını takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Menteşe Yıldızspor'dan Açıkbaş'a Ziyaret - Son Dakika

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