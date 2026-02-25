Mercan: Kasımpaşa maçını unutmalıyız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mercan: Kasımpaşa maçını unutmalıyız

Mercan: Kasımpaşa maçını unutmalıyız
25.02.2026 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Levent Mercan, Kasımpaşa maçından ders alıp, Nottingham Forest maçına odaklanmalıyız dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan, son dakika yedikleri golle berabere kaldıkları Kasımpaşa maçını unutmaları gerektiğini söyleyerek, "Son dakikada attığımız golde herkesin bizi 3 puanla eve dönmemizi bekliyordu ama futbolda böyle şeyler var. Bunu unutup yarına odaklanmamız lazım. Diğer maçlara odaklanmamız lazım. Henüz çok erken" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın TSİ 23.00'te deplasmanda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde futbolculardan Levent Mercan, Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Yaşadığı sakatlığın ardından takıma dönen Mercan, son durumuyla ilgili, "Kendimi iyi hissediyorum. 5-6 hafta sonra maç oynamak. Benim için zor bir dönemdi. Takıma nasıl yardım edebileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

"Kasımpaşa maçını unutup yarına odaklanmamız lazım"

Kasımpaşa karşısında son dakikada kaybedilen 2 puan sonrası soyunma odasındaki havanın sorulması üzerine 25 yaşındaki futbolcu, "O maç hepimiz için çok zordu. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Son dakikada attığımız golde herkesin bizi 3 puanla eve dönmemizi bekliyordu ama futbolda böyle şeyler var. Bunu unutup yarına odaklanmamız lazım. Diğer maçlara odaklanmamız lazım. Henüz çok erken" ifadelerini kullandı.

"Daha çok kenetlenmemiz lazım"

Levent Mercan, savunma hattındaki sakatlıklar nedeniyle teknik heyetin kendisini farklı rolde oynatma durumuna yönelik yaptığı açıklamada, "Her futbolcu için böyle olabiliyor. Hoca da farklı mevkide oynatmak istiyorsa hazır olurum. Sol bek en rahat hissettiğim pozisyon ama böyle dönemlerde futbolcular her pozisyon hazır olmalı. Takım olarak çok iyi birlik ve beraberliğe sahibiz. Kimse istemez ama futbolda böyle şeyler var. Daha çok kenetlenmemiz lazım. En iyi şekilde her futbolcu her pozisyonda kendini göstermesi lazım. Takıma güveniyorum. Herkes en iyisini yapar" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Nottingham Forest, Basın Toplantısı, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mercan: Kasımpaşa maçını unutmalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber
Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma

13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt
13:51
Doğru olabilir mi Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
Doğru olabilir mi? Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
13:45
Bakan Gürlek duyurdu Bu görüntü tarih oluyor
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor
13:17
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB’e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
12:37
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 14:26:30. #7.11#
SON DAKİKA: Mercan: Kasımpaşa maçını unutmalıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.