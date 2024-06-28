Meriç Nehri'ne Olimpik Standartlarda Kürek Parkuru Kuruluyor - Son Dakika
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Spor

Meriç Nehri'ne Olimpik Standartlarda Kürek Parkuru Kuruluyor

Meriç Nehri'ne, olimpik standartlarda 2 kilometre uzunluğunda bir kürek parkuru kurulması için çalışmalar başladı. Türkiye Kürek Federasyonu koordinasyonunda yapılan parkur, ulusal ve uluslararası kürek organizasyonlarına ev sahipliği yapacak. Parkurun yurt dışından da ilgi gördüğü ve takımların Edirne'de kamp yapmak için talepte bulunduğu belirtildi. TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba, Meriç Nehri'nin kürek sporu için uygun bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, hedeflerinin dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmak olduğunu ifade etti.

28.06.2024 13:53
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Meriç Nehri'ne, olimpik standartlarda kürek parkuru kurulması için çalışmalar başladı.

Bu yıl pek çok ulusal ve uluslararası kürek organizasyonuna ev sahipliği yapacak nehirde Mehmet Müezzinoğlu ve Meriç köprüleri arasında 2 kilometre uzunluğunda parkur oluşturulacak.

Türkiye Kürek Federasyonu koordinasyonunda kurulumu yapılan parkur için ekipler, beton blokların taşınması için nehre vinç yardımıyla tekne indirdi.

Türkiye Kürek Federasyonu Genel Sekreteri Uğur Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun çalışmaların ardından parkur kurulumuna başladıklarını söyledi.

Meriç Nehri'ne yapılacak parkurun Türkiye'de bir benzeri olmayacağını ifade eden Kılıç, Avrupa'nın önde gelen parkurlarından birinin Edirne'de olacağını vurguladı.

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba'nın öncü çalışmalarıyla nehrin su sporlarına kazandırıldığını belirten Kılıç, "2 bin metre uzunluğunda olimpik bir parkur oluşturuyoruz. Uluslararası standartlarda yapılıyor ve Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden Meriç Köprüsü'ne doğru bir yarışma güzergahı olacak. Uluslararası standartlı parkurlar 6 kulvarlı oluyor, burada yapılan parkurda alanın genişliğinde faydalanıp 9 kulvarlı yapılacak." dedi.

Kılıç, parkurun yurt dışından pek çok ülkenin ilgisini çektiğini ve takımların Edirne'de kamp yapmak için talepte bulunduklarını dile getirdi.

Nesim İba: "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir uluslararası parkurumuz oldu"

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba ise Meriç Nehri'nin kürek sporu için uygun bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Yıllar içinde ilerlemeler kaydettiklerini anlatan İba, "2020 yılında bu serüven başlamıştı, hayalimiz uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapmak, nehri bir parkura dönüştürmekti. Hayallerimiz Bakanlığımızın ve Federasyonumuzun desteğiyle gerçek oldu." dedi.

İba, Meriç'te birçok kürek şampiyonasının düzenleneceğini, bu etkinliklerin kente büyük katkı sağlayacağına dikkati çekti.

Yılın her ayı nehirde organizasyonların gerçekleştirileceğini dile getiren İba, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir uluslararası parkurumuz oldu. Yurt içinde farklı yerlerde şampiyonalar oluyordu ancak uluslararası bir şampiyonaya ilk kez ev sahipliği yapacağız. Eylül ayında U23 Avrupa Şampiyonası yapılacak. Milli takımımız ve kulüpler kamplarını burada yapacak. Hedefimiz dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmak. Bununla ilgili federasyon başkanımız ve ekibinin vizyonuna inancımız tam. Umuyorum ki önümüzdeki yıl dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmak için adımlar atılmaya başlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Meriç Nehri'ne Olimpik Standartlarda Kürek Parkuru Kuruluyor - Son Dakika

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