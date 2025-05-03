Merih Demiral Asya Şampiyonu! - Son Dakika
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Merih Demiral Asya Şampiyonu!

Merih Demiral Asya Şampiyonu!

Merih Demiral, Al Ahli ile Asya Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu. Tarihe geçti.

03.05.2025 21:49
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MERİH Demiral'ın formasını giydiği Suudi Arabistan takımı Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi final maçında Japonya temsilcisi Kawasaki Frontale'yi 2-0 mağlup ederek Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ilk Türk futbolcu olan 27 yaşındaki savunma oyuncusu kupayı kazanmayı başardı.

Asya Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ve Japonya temsilcisi Kawasaki Frontale karşı karşıya geldi. Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan mücadeleyi Katar Futbol Federasyonundan hakem Abdulrahman Al-Jassim yönetti. Al Jassim'in yardımcılıklarını aynı federasyondan Taleb Salem Al-Marri ve Ramzan Saeed Al-Naemi üstlendi.

Milli futbolcu Merih Demiral maça ilk 11'de başladı. Al Ahli 35'inci dakikasa Brezilyalı futbolcu Galeno'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Dakikalar sonra Suudi Arabistan temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. 42'nci dakikada Franck Kessie'nin attığı golle skor 2-0 oldu ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda gol sesi çıkmadı ve Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu. 27 yaşındaki Milli futbolcu Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ilk Türk futbolcu olurken aynı zamanda şampiyon oldu.

Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Merih Demiral, Milli Takım, Turnuva, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merih Demiral Asya Şampiyonu! - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • janehartsell:
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