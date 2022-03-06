Merih Demiral çok sinirlendi! Maçın ardından yaptığı paylaşım İtalya'yı salladı - Son Dakika
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Merih Demiral çok sinirlendi! Maçın ardından yaptığı paylaşım İtalya'yı salladı

06.03.2022 13:41
Merih Demiral çok sinirlendi! Maçın ardından yaptığı paylaşım İtalya'yı salladı

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da top koşturan Merih Demiral, Roma'ya 1-0 yenildikleri maçtan sonra hakem kararlarına isyan etti. Sosyal medyadan dizindeki yaranın son halini paylaşan Demiral, "Bu ne?" diyerek tepki gösterdi.

İtalya'da Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Roma'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Atalanta cephesi, karşılaşmanın hakemi Davide Massa'nın, Romalı futbolcuların sert müdahalelerine kırmızı kartını göstermekte tereddüt etmekle suçladı.

Merih Demiral çileden çıktı! Maçtan sonra yaptığı paylaşım İtalya'yı salladı

İSYAN ETTİ

Takım arkadaşı Marten de Roon'un kırmızı kart gördüğü pozisyonda Merih Demiral çıldırdı. Hakeme dizini gösteren milli futbolcunun sitemi sonuçsuz kaldı.

Merih Demiral çileden çıktı! Maçtan sonra yaptığı paylaşım İtalya'yı salladı

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Merih Demiral maçın ardından dizine aldığı darbeyi paylaştı. Tammy Abraham'ın müdahalesinden kare paylaşan Merih, "Bu ne?" notunu düştü.

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Son Dakika Spor Merih Demiral çok sinirlendi! Maçın ardından yaptığı paylaşım İtalya'yı salladı - Son Dakika


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