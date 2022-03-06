İtalya'da Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Roma'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Atalanta cephesi, karşılaşmanın hakemi Davide Massa'nın, Romalı futbolcuların sert müdahalelerine kırmızı kartını göstermekte tereddüt etmekle suçladı.
Takım arkadaşı Marten de Roon'un kırmızı kart gördüğü pozisyonda Merih Demiral çıldırdı. Hakeme dizini gösteren milli futbolcunun sitemi sonuçsuz kaldı.
Merih Demiral maçın ardından dizine aldığı darbeyi paylaştı. Tammy Abraham'ın müdahalesinden kare paylaşan Merih, "Bu ne?" notunu düştü.
Son Dakika › Spor › Merih Demiral çok sinirlendi! Maçın ardından yaptığı paylaşım İtalya'yı salladı - Son Dakika