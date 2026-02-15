Merih Demiral Ramazan\'da 800 Kişilik İftar Sofrası Kuracak

Al-Ahli'de forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, memleketi Karamürsel'de Ramazan ayı boyunca her gün 800 kişilik iftar sofrası kuracak.

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Ahli'de forma giyen Türk Milli Takımı'nın defans oyuncusu Merih Demiral, Ramazan ayı boyunca memleketinde hayırlı bir işe imza atacak. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde doğan milli futbolcu, hemşehrilerine her akşam 800 kişilik iftar verecek. 19 Şubat Perşembe günü başlayacak olan ramazan ayı boyunca toplam 29 günde 23 bin 200 kişilik iftar sofrası kurmuş olacak. - KOCAELİ