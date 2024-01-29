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Milan, Merih Demiral'ı kiralık olarak transfer etmek istiyor - Son Dakika
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Milan, Merih Demiral'ı kiralık olarak transfer etmek istiyor

Milan, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin 16.6 milyon euroya transfer ettiği Merih Demiral'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

29.01.2024 - 10:53,  Güncelleme: 10:57
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Dünya devi Milan, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin 16.6 milyon euroya Atalanta'dan transfer ettiği Merih Demiral'ı transfer etmek istiyor.

10 MİLYON EURO MAAŞ ALIYOR

Suudi Arabistan'da yıllık 10 milyon euro maaş kazanan Merih Demiral'ı bonservisiyle alması imkansız olan Milan, milli stoperi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

KİRALAMAYA SICAK BAKIYORLAR

Merih Demiral, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 7 maça çıktı ve 421 dakika görev yaptı. Al Ahli sakatlıktan yeni dönen Merih Demiral'ı kiralamaya sıcak bakıyor.

Milan, Merih Demiral\'ı kiralık olarak transfer etmek istiyor
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Suudi Arabistan, Merih Demiral, Spor, Son Dakika

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