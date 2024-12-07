Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi Hedefinde - Son Dakika
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Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi Hedefinde

Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi Hedefinde

Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol, play-off potasında mücadele ederek Sultanlar Ligi'ni hedefliyor.

07.12.2024 11:47
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KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig'de mücadele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi hedefine ulaşmak için play-off potasında mücadelesini sürdürüyor.

Geçen sezon tarihinde ilk kez play-off'a kalan ve yarı finalde elenerek Sultanlar Ligi'nin kapısından dönen Gaziantep temsilcisi, bu sezona da aynı hedefle başladı.

Ligin B grubunda mücadele eden Merinos Voleybol, çıktığı 9 karşılaşmadan 7 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.

Puan cetvelinde 4. sırada bulunan Gaziantep temsilcisi, ilk yarısının son karşılaşmasında 8 Aralık Pazar günü ALS Voleybol'u konuk edecek.

Takımın başantrenörü İbrahim Çadır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon iyi mücadele ettiklerini ve ligde play-off oynadıklarını hatırlattı.

Genç ve dinamik bir takım olduklarını anlatan Çadır, şunları kaydetti:

"Güzel bir sezon oluyor. Rakipler çok dengeli, hangi maçı kimin kazanacağını kestirmek çok zor. Her maç güzel ve rekabet dolu oluyor. Şu ana kadar istediğimizi aldık, üstüne koyarak gidiyoruz. Play-off potasından çıkmayacağız inşallah. Önceliğimiz play-off'a kalmak, daha sonra burada alacağımız başarıların ardından yeni hedefler belirleyeceğiz. Güzel ve eğlenceli şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Genç, dinamik kadromuzu var. Bununla beraber oyuncularımızın birbiriyle uyumu ve yardımlaşması çok iyi. İlk hedefimiz buydu ve bunu başardık. Üstüne koya koya ilerliyoruz."

Çadır, ilk yarının son haftasında Ankara temsilcisi ALS Voleybol'u konuk edeceklerini belirterek, "Bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bu takımın moral ve motivasyonu açısından oldukça önemli. Rakibimiz de iyi maçlar çıkardı. Güzel bir sonuç alacağımızı ve ikinci yarıya moralli başlayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Melike Nezihe Çadır: "Galibiyetle başladık öyle de bitirmek istiyoruz"

Takım kaptanı Melike Nezihe Çadır ise iyi bir takım olduklarını dile getirdi.

Hedeflerine maç maç ilerlediklerini belirten Çadır, "Lige galibiyetle başladık bu bizim için ekstra bir motive oldu. İlk yarının son maçına geldik, buradan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Galibiyetle başladık öyle de bitirmek istiyoruz. Her maça ayrı bir motivasyonla çıkıyoruz. İnşallah sezon sonunda hedeflerimize ulaşırız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi Hedefinde - Son Dakika

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