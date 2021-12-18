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Merkezefendi Basket Başkanı Deveciler: Tablo parlak değil - Son Dakika

Merkezefendi Basket Başkanı Deveciler: Tablo parlak değil

18.12.2021 12:41
Merkezefendi Basket Başkanı Deveciler: Tablo parlak değil

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, önlemler alınmazsa dövizdeki kur hareketliliği sonucunda kulüplerin yaşamlarını sağlıklı sürdürme olasılığının kalmadığını belirtti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, önlemler alınmazsa dövizdeki kur hareketliliği sonucunda kulüplerin yaşamlarını sağlıklı sürdürme olasılığının kalmadığını belirtti. Veli Deveciler, "Biz belki krizden en geç etkilenecek kulüplerden biriyiz ama sporumuz açısından tablo parlak değil. Kulüpler Birliği adına çalışma yapan Turgay Büyükkarcı bazı öneriler hazırlıyor. Sorun hepimizin sorunu. Bu krizden Anadolu Efes'in, Tofaş'ın, diğerlerinden ekonomik açıdan güçlü görünen kulüplerin de etkilenmemesi mümkün değil" diye konuştu.

Başkan Veli Deveciler sözlerine şöyle devam etti;

"Bizim mart ayına kadar bir sorunumuz yok, ondan sonrasını da çözmeye çalışacağız ancak bu koşullarda 120 bin yerine gelecek yıllarda 50 bin dolarlık yabancılar alabileceğiz. Menajerlerin de bu konuya hassasiyet göstermesi gerekiyor. Kulüpler giderse menajerler de Türkiye pazarını kaybedecektir. Bu nedenle en az hasarla bu krizden kurtulmamız için hepimize ve bütün kurumlara görev düşüyor" dedi.

Deveciler, bu sezon koydukları hedeflere doğru emin adımlarla yürümek istediklerini ifade ederek, "Bu seneki hedeflerimizi tutturacağımızdan eminiz. Yeni bir takım oluşturduk. Bugüne kadar oynadığımız maçlarda Denizli'yi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Şu an için istediğimiz yerde değiliz ve daha çok maç kazanmamız lazım. Hedefimiz tamamen ligde kalmak" ifadelerini kullandı.


- Denizli
Merkezefendi Basket Başkanı Deveciler: Tablo parlak değil

Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Merkezefendi Basket Başkanı Deveciler: Tablo parlak değil - Son Dakika Spor


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