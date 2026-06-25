Merkezefendi Basket'te Avrupa heyecanı giderek artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merkezefendi Basket'te Avrupa heyecanı giderek artıyor

Merkezefendi Basket\'te Avrupa heyecanı giderek artıyor
25.06.2026 08:59  Güncelleme: 09:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Avrupa kupaları ön eleme turunda rakibini 8 Temmuz'daki kura çekimiyle öğrenecek. Kulüp başkanı Veli Deveciler, Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek için hazırlıkların sürdüğünü ve taraftar desteğiyle güçlü bir performans hedeflediklerini belirtti.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in Avrupa kupalarındaki ön eleme turunda karşılaşacağı rakip, 8 Temmuz'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. Denizli ekibinde gözler kura gününe çevrilirken, kulüp yönetimi de Avrupa sahnesinde başarılı bir sezon geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler, kura çekimi öncesinde yaptığı değerlendirmede Avrupa'da mücadele etmenin kulüp adına büyük bir gurur olduğunu belirtti. "Merkezefendi Belediyesi Basket olarak yıllardır istikrarlı bir şekilde büyüyen bir kulübüz. Avrupa kupalarında yer almak hem kulübümüz hem de Denizli'miz adına çok değerli. 8 Temmuz'daki kura çekimini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Rakibimiz kim olursa olsun sahaya kazanmak için çıkacağız" ifadelerini kullanan Veli Deveciler, Avrupa arenasında kalıcı başarılar hedeflediklerini söyledi.

Yeni sezon planlamalarının titizlikle sürdüğünü vurgulayan Başkan Deveciler, "Yönetim kurulumuzla birlikte güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa'da mücadele etmek ciddi bir organizasyon ve hazırlık gerektiriyor. Taraftarlarımızın desteğiyle hem ön eleme turunu geçmek hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

Denizli'nin basketbola olan ilgisinin her geçen yıl arttığını ifade eden Deveciler, taraftarlara da çağrıda bulundu:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız olacak. Avrupa maçlarında salonumuzun dolu tribünler önünde oynanması en büyük arzumuz. Birlikte hareket ettiğimizde çok daha güçlü bir kulüp haline geliyoruz. Denizli'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız."

Avrupa Defteri Kapanmayacak

Öte yandan Denizli temsilcisi, Avrupa macerasında önemli bir güvenceye de sahip. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme aşamasında elenmesi halinde dahi Avrupa kupalarına veda etmeyecek. Yeşil-siyahlılar, yoluna FIBA Europe Cup organizasyonunda devam ederek uluslararası arenada mücadele etmeyi sürdürecek.

Hedef Grup Aşamaları

8 Temmuz'daki kura çekiminin ardından ön eleme turundaki rakibinin netleşeceği Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Avrupa yolculuğuna güçlü bir başlangıç yaparak adını grup aşamalarına yazdırmayı hedefliyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde hedefini grup aşamalarına ulaşmak olarak belirleyen Denizli ekibi, ön elemede istediği sonucu alamasa bile FIBA Europe Cup'ta mücadele ederek Avrupa sahnesindeki yolculuğunu sürdürecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Merkezefendi, Etkinlikler, Denizli, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merkezefendi Basket'te Avrupa heyecanı giderek artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sel sularına kapılan 12 yaşındaki çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı Sel sularına kapılan 12 yaşındaki çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı
Özel’in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı Özel'in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı
Tepki yağıyor Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı Tepki yağıyor! Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz
“Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı“ diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi "Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı

09:08
Venezuela’nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
09:00
Maçın önüne geçtiler Herkes onları konuşuyor
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor
08:46
Kerem Galatasaray’ın yıldızına “Lan gerizekalı“ dedi, ortalık karıştı
Kerem Galatasaray'ın yıldızına "Lan gerizekalı" dedi, ortalık karıştı
07:40
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
07:31
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon Başkanlar gözaltına alındı
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı
06:42
Meksika 3’te 3 yaptı Çekya’nın Dünya Kupası macerası sona erdi
Meksika 3'te 3 yaptı! Çekya'nın Dünya Kupası macerası sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 09:41:21. #7.13#
SON DAKİKA: Merkezefendi Basket'te Avrupa heyecanı giderek artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.