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Merkezefendi Belediyesi Basket, Çağdaş Bodrum Spor'a mağlup oldu - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi Basket, Çağdaş Bodrum Spor'a mağlup oldu

Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, Çağdaş Bodrum Spor'a 88-84 mağlup olarak düşme hattında kaldı. Başantrenör Zafer Aktaş, sakatlık ve oyuncu eksikliği nedeniyle mağlubiyeti açıkladı.

Merkezefendi Belediyesi Basket, Çağdaş Bodrum Spor\'a mağlup oldu
24.12.2023 - 12:17,
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Basketbol Süper Ligi'nde farkı 19 sayıya kadar çıkardığı Çağdaş Bodrum Spor deplasmanından 88-84 mağlup ayrılan Merkezefendi Belediyesi Basket, rakibini gerisinde bırakma fırsatını teperek düşme hattında kaldı.

Ligde 13 haftayı 3 galibiyetle sondan ikinci basamakta geçen Denizli temsilcisinde başantrenör Zafer Aktaş, "Maçın ilk yarısında sahada tüm planlarımız istediğimiz gibi işledi ancak Muhaymin Mustafa'nın sakatlığı, Vrenz Bleijenbergh'in erken 5 faul alıp çıkması bizi kısa oyuncu rotasyonu açısından çok zorladı. Maç sonu topa yön veren iki oyuncumuzu diri tutamadık. Bu sebeple yaptığımız top kayıpları mağlubiyeti getirdi" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi Basket, Çağdaş Bodrum Spor'a mağlup oldu - Son Dakika
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