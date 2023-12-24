Merkezefendi Belediyesi Basket, Çağdaş Bodrum Spor\'a mağlup oldu

Basketbol Süper Ligi'nde farkı 19 sayıya kadar çıkardığı Çağdaş Bodrum Spor deplasmanından 88-84 mağlup ayrılan Merkezefendi Belediyesi Basket, rakibini gerisinde bırakma fırsatını teperek düşme hattında kaldı.

Ligde 13 haftayı 3 galibiyetle sondan ikinci basamakta geçen Denizli temsilcisinde başantrenör Zafer Aktaş, "Maçın ilk yarısında sahada tüm planlarımız istediğimiz gibi işledi ancak Muhaymin Mustafa'nın sakatlığı, Vrenz Bleijenbergh'in erken 5 faul alıp çıkması bizi kısa oyuncu rotasyonu açısından çok zorladı. Maç sonu topa yön veren iki oyuncumuzu diri tutamadık. Bu sebeple yaptığımız top kayıpları mağlubiyeti getirdi" açıklamasını yaptı.