Merkezefendi Belediyesi Basket, Craig Randall'ın yerine Ben McLemore'u transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Merkezefendi Belediyesi Basket, Craig Randall'ın yerine Ben McLemore'u transfer etti

Merkezefendi Belediyesi Basket, Craig Randall\'ın yerine Ben McLemore\'u transfer etti

Merkezefendi Belediyesi Basketbol takımı, yeni transferleri Craig Randall'ın sağlık testlerini geçememesi üzerine Ben McLemore'u kadrosuna kattı. McLemore, 9 sezon NBA'de forma giymiş bir skorer guard olarak takıma katıldı.

23.08.2024 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

BASKETBOL Süper Ligi temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'te yeni transferlerden Craig Randall sağlık testlerini geçemedi. Denizli ekibi bunun üzerine NBA'de draftlarda 7'nci sırada seçilip, 9 sezon NBA'de forma giyen Ben McLemore'u kadrosuna kattı. Merkezefendi Belediyesi'nin Fransa'nın Cholet takımından transfer ettiği skorer guard Craig Randall fiziksel testi geçemedi. Randall'ın kalçasında kemik ödemi tespit edilince Denizli ekibi oyuncu bakmaya başladı.

Arayışlarından kısa sürede sonuç alan Merkezefendi, 2013 NBA Draftı'nın 7'nci sıra seçimi Ben McLemore'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. NBA kariyerinde sırasıyla Sacramento Kings, Memphis Grizzlies, Houston Rockets, Los Angeles Lakers ve Portland Trail Blazers formalarını giyen 31 yaşındaki skorer, geçen sezon AEK ile Avrupa basketboluna adım attı. Sezona AEK formasıyla başlayan McLemore, ardından sezon ortasında takımdan ayrıldı ve İspanya Ligi ekibi Rio Breogan'a transfer oldu. Breogan formasıyla toplam 18 İspanya Ligi maçına çıkan Ben McLemore, maç başına 12.2 sayı, 2.6 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Kaynak: DHA

Merkezefendi, Basketbol, Spor, NBA, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Merkezefendi Belediyesi Basket, Craig Randall'ın yerine Ben McLemore'u transfer etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 01:42:50. #1.12#
SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi Basket, Craig Randall'ın yerine Ben McLemore'u transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement