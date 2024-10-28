Merkezefendi Belediyesi Basket Galatasaray\'a Yenildi

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BASKETBOL Süper Ligi'nde dördüncü sezonunu geçiren Merkezefendi Belediyesi Basket oynadığı dördüncü maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Deplasmanda Galatasaray'a da 84-78 yenilen Denizli temsilcisi kötü gidişe çare bulamayıp ilk 4 hafta sonunda galibiyetsiz düşme hattına demir attı. Yenilgiye rağmen takımın performansını kutlayan Antrenör Zafer Aktaş, "Bizim için ilerlediğimiz yolda büyük bir adım attığımız başka bir maç oldu. Maçın büyük bir kısmında oyun planımızı uyguladık ve önde götürdük. Kritik oyuncularımızın 5 faulle oyunu terk etmesi ve maçın sonundaki bir iki şanssız pozisyon, maçı kazanmamızı engelledi. Sezon başladıktan sonra yaptığımız değişikliklerden her gün daha fazla verim almaya başladık ve beraber oynamaya daha alıştığımızı gördüğümüz bir maç oldu. Hele ki bu maç, İstanbul'da Galatasaray gibi güçlü bir takıma karşı olunca bizim için daha anlamlı oldu. Tüm oyuncularımı ve teknik ekibimi tebrik ediyorum" dedi.