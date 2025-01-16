Merkezefendi Belediyesi Basket, Yalovaspor'dan Egemen Güven ile Anlaştı - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi Basket, Yalovaspor'dan Egemen Güven ile Anlaştı

Merkezefendi Belediyesi Basket, Yalovaspor\'dan Egemen Güven ile Anlaştı

BASKETBOL Süper Ligi'nde mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Basket, ligdeki düşme hattından kurtulmak için Yalovaspor'dan pivot Egemen Güven'i kadrosuna kattı. Egemen, 2.13 boyunda ve 28 yaşında olup, bu sezon 14 maçta ortalama 7.7 sayı, 4.1 ribaund ve 1.0 asist istatistikleriyle oynadı.

16.01.2025 11:19  Güncelleme: 11:20
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BASKETBOL Süper Ligi'nde 14 maçta 2 galibiyetle düşme hattında son sırada yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket uzun hamlesi yaptı. Denizli temsilcisi alt sıralardaki rakiplerinden Yalovaspor'dan ayrılan pivot Egemen Güven'i renklerine bağladı. Karşıyaka'da yetişip Türk Telekom, Afyonspor, Bursaspor, Anadolu Efes, Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji formalarını da giyen 28 yaşında, 2.13 boyundaki Egemen'in sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanıp Yalova'ya veda ettiği öğrenildi. Egemen Güven, bu sezon ligde 14 maçta 7.7 sayı, 4.1 ribaund, 1.0 asist ortalaması tutturmuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Merkezefendi Belediyesi Basket, Yalovaspor'dan Egemen Güven ile Anlaştı - Son Dakika

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