Merkezefendi Belediyesi Güreş Takımı'ndan Milli Takım Kampı'na katılım başarısı - Son Dakika
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Spor

Merkezefendi Belediyesi Güreş Takımı'ndan Milli Takım Kampı'na katılım başarısı

Merkezefendi Belediyesi Güreş Takımı\'ndan Milli Takım Kampı\'na katılım başarısı

Merkezefendi Belediyesi Güreş Takımı'nda yetişen Serhat Abay, U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği ikincilik başarısıyla Milli Takım Kampı'na katılmaya hak kazandı.

27.02.2024 09:28  Güncelleme: 09:32
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Merkezefendi Belediyesi Güreş Takımı'nda yetişen Serhat Abay, U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği ikincilik başarısıyla Milli Takım Kampı'na katılmaya hak kazandı.

Merkezefendi Belediyesi spora ve sporcuya destek olmaya devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi Güreş Takımı'nda yetişen ve çeşitli müsabakalara katılan Serhat Abay, U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği ikincilik başarısıyla Milli Takım Kampı'na katılmaya hak kazandı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirterek her branşta geleceğin yıldızlarınızı yetiştireceklerini söyledi. Doğan, "Göreve geldiğimizde kurduğumuz Merkezefendi Belediyesi Güreş Takımımızda yetiştirdiğimiz sporcumuz Serhat Abay, U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği ikincilik başarısıyla Milli Takım Kampı'na katılmaya hak kazanmıştır. Sevgili Serhat'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu önemli başarıya ulaşmasında emeği geçen değerli antrenörlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Antremanlarını ilçemize kazandırdığımız Denizli'nin en büyük Güreş Eğitim Merkezi'nde sürdüren tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi Güreş Takımı'ndan Milli Takım Kampı'na katılım başarısı - Son Dakika
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