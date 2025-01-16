Merkezefendi Belediyesi\'nden Sömestr Futbol Turnuvası

Spor

Merkezefendi Belediyesi tarafından sömestr tatiline özel futbol turnuvası düzenlenecek. Son başvuru tarihi ise 18 Ocak Cumartesi.

Öğrencilerin yarıyıl tatil dönemindeki zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirmesi amacıyla Merkezefendi Belediyesi, Sömestr Futbol Turnuvası düzenliyor. 2015 ve 2016 doğumlu sporcuların olduğu takımların yer alacağı iki kategoriden oluşan turnuvaya başvurular 18 Ocak Cumartesi'ye kadar devam edecek. Başvurular, 0507 745 8487 ve 0552 692 2020 numaralı hatlar üzerinden yapılacak.

2015 doğumlu sporculardan oluşan futbol okulları ve spor kulüpleri 21-24 Ocak, 2016 doğumlu sporculardan oluşan futbol okulları ve spor kulüpleri 28-31 Ocak tarihlerinde sahada olacaklar. Maçlar, Merkezefendi Belediyesi Sevindik Vadi Park Spor Tesisleri'nde oynanacak. - DENİZLİ