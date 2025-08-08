BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Merkezefendi Belediyesi Basket, Anadolu Efes altyapısında yetişen pivot Murat Kağan Tor'u renklerine bağladı. 22 yaşında 2.06 boyundaki Murat Kağan daha önce Ege Üniversitesi Daçka, Karşıyaka Belediyesi ve Konyaspor Gelişim'in yanı sıra Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda Aliağa Petkimspor'da da görev yaptı.
Son Dakika › Spor › Merkezefendi Belediyesi'nden Yeni İmza - Son Dakika
