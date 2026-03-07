Merkezefendi, Beşiktaş'a Yenildi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, 3 haftalık ara sonrası çıktığı ilk maçta deplasmanda zirve yarışındaki güçlü rakibi Beşiktaş'a 99-74 mağlup oldu. Art arda üçüncü yenilgisini alarak 21 maçta 8 galibiyette kalan Denizli ekibinde antrenör Zafer Aktaş, "FIBA arası dönüşünde deplasmanda Beşiktaş'a karşı oyuncularımın gösterdiği mücadeleden büyük oranda memnunum. Eksik kadromuza, daha salı günü milli takımlarından dönen oyuncularımızın yorgunluklarına ve sakat oyuncularımızın olmayışına rağmen oyuncularım canla başla güçlü rakiplerine karşı mücadele ettiler. Ligin son 9 haftası, hemen çalışmaya başlayıp önümüzdeki hafta oynayacağımız Bahçeşehir maçına hazır olmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.