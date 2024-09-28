Merkezefendi, Cooper'ı Kadrosuna Kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li oyuncu Sharife Cooper'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çin ekiplerinden Liaoning Flying Leopards forması giyen 23 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.
???????Sharife Cooper'in, 2024-2025 sezonunda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket için mücadele edeceği kaydedildi.
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