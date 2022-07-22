Merkezefendi'de Aktaş'ın ekibi tamam - Son Dakika
Üye Girişi

Merkezefendi'de Aktaş'ın ekibi tamam

22.07.2022 10:48
Merkezefendi'de Aktaş'ın ekibi tamam

Basketbol Süper Ligi'nde ikinci sezonunu geçirmeye hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Antrenör Zafer Aktaş'ın yardımcıları belli oldu.

Basketbol Süper Ligi'nde ikinci sezonunu geçirmeye hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Antrenör Zafer Aktaş'ın yardımcıları belli oldu. Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi takımlarından OGM Ormaspor'da başantrenör olarak çalışan Volkan Başaran ile Samsunspor'da görev alan Eren Oktay, Denizli temsilcisinde yardımcı antrenör olarak çalışacak. Merkezefendi'de takım menajerliğine ise Akhisar Belediye Basket'ten Ömer Halat getirildi. Sezon sonunda Aktaş'ın yardımcı ekibiyle yollar ayrılmıştı.


YORUMLAR
500
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda genel menajerliğe Müge Erdem getirildi Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda genel menajerliğe Müge Erdem getirildi Denizli'de Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi yoğun mesai harcıyor Denizli'de Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi yoğun mesai harcıyor
Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, basketbol, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merkezefendi'de Aktaş'ın ekibi tamam - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:33 Malatya'da taleplere yetişemeyen esnaf, otomobiline karşılık kayısı takas etme kararı aldı! Şaşkına çeviren teklifler geldi
10:31 Gazeteci Cem Küçük'ten 'döviz' eleştirisi yapan Birce Akalay'a salvo: Böyle konuşanların kariyeri bitti
10:28 Ünlü isimleri forma tanıtımına çağıran Fenerbahçe'den 24 saatte akılalmaz satış! Tanesinin fiyatı dudak uçuklattı
10:19 Dedikodu yüzünden kanlı kavga! Komşusunu delik deşik etti
10:19 Sadettin Saran'dan 'eğitimde acil reform' mesajı: Bir milletin yok edilmesi için bomba ve füzeler şart değil
09:56 Aynı uçuruma ikinci kez devrilen sürücü bu kez can verdi
09:46 Yük taşıyan at, sıcaklığa dayanamayarak fenalaştı
09:35 Kişi başı 2500 TL'ye ilk konserini playback veren Merve Boluğur sahnede dansözlük yaptı
09:29 100 milyonu aşkın kişiyi çok kötü etkileyebilir! ABD'yi de sıcak vurdu
09:12 Kongre baskını olurken Donald Trump'ın televizyon izlediği duyuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 10:49:03. #1.11#
SON DAKİKA: Merkezefendi'de Aktaş'ın ekibi tamam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement