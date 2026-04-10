Merkezefendi Galatasaray ile Karşılaşıyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket yarın son haftaların formda takımı Galatasaray'ı ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligde geçen hafta Fenerbahçe'ye deplasmanda yenilen Denizli temsilcisi, 25 maçta 10 galibiyet aldı. Ligde 3'te 3 yapıp hafta içinde Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Tenerife'yi yenerek seriyi üçüncü maça uzatan Galatasaray'ın ise 15 galibiyeti bulunuyor.
