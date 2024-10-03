Merkezefendi, Mersin'i Ağırlıyor

Spor

DENİZLİ,

BASKETBOL Süper Ligi'nde dördüncü sezonunu geçirecek Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket ligin açılış maçında yarın Mersin Spor'u konuk edecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Antrenör Zafer Aktaş yönetiminde Play-off ve Avrupa iddiasıyla başladığı sezon öncesi kadrosunu büyük oranda değiştiren Merkezefendi, geçen hafta yeni yabancılarından Noah Thomson ve Javon Franklin ile yollarını ayırıp, Tyler Cook ile Sharife Cooper'u transfer etmişti. Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nden Süper Lig'e yükselen Mersin temsilcisi ise ilk sınavına Denizli'de çıkacak.