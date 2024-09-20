Spor

- Merkezefendi, Türkiye Off-Road Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

DENİZLİ - Merkezefendi Belediyesi, Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. Ayak Yarışları'na 21-22 Eylül'de ev sahipliği yapacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bu güzel, keyfi bol, adrenalini, heyecanı bol yarışlara Merkezefendili, Denizlili tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Merkezefendi'de Off-road rüzgarı esecek. Etkinlik kapsamında 19 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da Merkezefendi Belediyesi önünden kortej düzenlenecek. Petlas Türkiye Şampiyonası 4. Ayağı olan Denizli'de 21 Eylül'de başlayacak. 21 Eylül Cumartesi günü Mukavemet Etabı seyircisiz olarak gerçekleşecek. Şampiyona 22 Eylül Pazar günü ise Merkezefendi Off-Road Pisti'nde saat 12.00'de seyircilere açık olacak. Yarışta, özel dizayn edilmiş araçlar zorlu parkurlarda yarış severlere her zaman olduğu gibi yine heyecanlı dakikalar yaşatacak. Off-road pilotları pist alanında çamur, rampa, çukur ve virajlı yolda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele edecek.

"Off-road ve basketbolun yeri bizde bambaşka"

Off-Road Şampiyonası öncesi basın lansmanında açıklamalarda bulunan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Türkiye Şampiyonası 4. Ayağı Denizli Merkezefendi Off-Road Yarışları'na bugün itibarıyla başlıyoruz. Artık Merkezefendi'mizde Off-road yarışları geleneksel hale geldi. Göreve geldiğimiz günden beri Off-road yarışlarını pandemi hariç her yıl düzenliyoruz. Bu sporu Merkezefendili ve Denizlili hemşehirlilerimizi sevdirmeye çalışıyoruz. Off-road 7 ayaktan oluşmakta. Bu yıl 4. ayağı Denizli Merkezefendi'miz de yapılacak. 21-22 Eylül tarihlerinde yapılacak. 21 Eylül Cumartesi günü mukavemet etabı Pamukkale'mizde orman etabıyla başlıyor. Mukavemet etabımız 12 kilometreden ve 4 etaptan oluşmakta. Orman etabımız seyircisiz yapılacak. 22 Eylül Pazar günü ise Göveçlik yolu üzerindeki pistimizde yapılacak. Seyircili pazar günü yapılacak etabımız 6 kilometreden 3 etaptan oluşuyor. Bu yarışlar ulusal anlamda olduğu için ilçemizin ve şehrimizin tanıtımında birçok etkisinin olduğundan, büyük katma değerinin olduğunu ifade etmek istiyorum. Merkezefendi Belediyesi olarak sporun her dalında olmaya gayret ediyoruz. Ama Off-road ve basketbolun yeri bizde bambaşka çünkü buralarda ilimiz temsil ediyoruz. Türkiye'de bu yarışlarla birlikte sesimizi duyuruyoruz. Bu güzel, keyfi bol, adrenalini, heyecanı bol yarışlara 22 Eylül Pazar günü saat 12.00'de Göveçlik yolu üzerindeki bu alana Merkezefendili, Denizlili tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Aileleriyle birlikte eğlenceli, keyifli bir yarış bizleri bekliyor" dedi.