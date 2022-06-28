ING Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'dan Bilgehan Diril'i kadrosuna kattı. 21 yaşında, 1.89 m boyundaki guard geçen sezon 9.0 sayı, 2.3 ribaund, 2.8 asist ortalamaları yakaladı. Merkezefendi yönetimi transferde daha önce takımdan ayrılan oyuncular için de veda mesajı yayınladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Merkezefendi'ye genç takviye - Son Dakika

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