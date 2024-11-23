Mersin, 2025 Plaj ve 2026 Gençlik Oyunları'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mersin, 2025 Plaj ve 2026 Gençlik Oyunları'na Ev Sahipliği Yapacak

Mersin, 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları ve 2026 Gençlik Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

23.11.2024 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Bedensel Engelliler 2025 Plaj Oyunları ve 2026 Gençlik Oyunları Mersin'in ev sahipliğinde Türkiye'de düzenlenecek.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz aylarda 2025 Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları ev sahipliğini alan Türkiye, iki ev sahipliğini daha kazandı.

Bu yılın ilk çeyreğinden bu yana devam eden adaylık sürecinde, bugün yapılan Uluslararası Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (World Abilitysport) yönetim kurulu toplantısındaki adaylık sunumunun ardından yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle Mersin, bu iki oyuna ev sahipliği hakkını elde etti.

2025 Dünya Plaj Oyunlarına, triatlon, yelken, plaj voleybolu, açık su yüzme, sörf, spor tırmanışı ve netleşecek diğer su sporları ve demo sporlar ile 30'un üzerinde ülkeden 500'ün üzerinde paralimpik sporcunun katılması bekleniyor.

2026 Dünya Gençlik Oyunları'nda ise okçuluk, atletizm, CP futbol, badminton, oturarak voleybol, halter, atıcılık, masa tenisi, basketbol, eskrim, tenis, triatlon ve spor tırmanışı başta olmak üzere, eklenecek diğer branşlarla 50'nin üzerinde ülkeden 800'ün üzerinde sporcunun katılması öngörülüyor.

Murat Aksu: "Ülkemizin spor vizyonuna fayda sağlamak gayretindeyiz"

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, bu organizasyonların paralimpik hareketin Türkiye'de yaygınlaşmasına katkı sağlayan önemli kilometre taşları olacağının altını çizerek, şöyle konuştu:

"2013 yılında Türkiye'nin bugüne kadar ev sahipliği yaptığı en prestijli uluslararası organizasyonlardan biri olan Akdeniz Oyunlarının yapıldığı kent olan Mersin, uluslararası standartlara uygun tesis altyapısı ve organizasyon tecrübesiyle marka kentlerimizden biri. Son yıllarda da birçok uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaya devam eden Mersin, inanıyoruz ki söz konusu bu organizasyonlarla paralimpik hareketin ülkemizde yaygınlaşmasına katkı sağlayan önemli kilometre taşlarından olacak. Komite olarak 2028 Los Angeles ve 2032 Brisbane Paralimpik Oyunları ile İstanbul'da ev sahipliği yapmayı arzu ettiğimiz 2036 Olimpik ve Paralimpik Oyunları yolunda uluslararası organizasyon adaylıklarımızı ve ev sahipliklerimizi devam ettirerek ülkemizin spor vizyonuna, camiamıza ve sporcularımıza fayda sağlamak gayretindeyiz."

Dünya Bedensel Engelliler 2025 Plaj Oyunları'nın ekim ayında yapılması planlanırken, 2026 Gençlik Oyunları'nın kesin tarihi daha sonra belirlenecek.

Kaynak: AA

istanbul, Türkiye, Gençlik, Mersin, Yaşam, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin, 2025 Plaj ve 2026 Gençlik Oyunları'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:39 Bolu’da kar esareti Otoyol ulaşıma kapandı Bolu'da kar esareti! Otoyol ulaşıma kapandı
22:17 ABD ve İngiltere’nin ardından Fransa’dan da onay çıktı: Ukrayna füzelerimizi kullanabilir ABD ve İngiltere'nin ardından Fransa'dan da onay çıktı: Ukrayna füzelerimizi kullanabilir
21:45 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi izleyicileri ayaklandırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi izleyicileri ayaklandırdı
19:43 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. 20 bin öğretmenin ataması yapıldı.
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil
08:55 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
07:59 Tunceli’de kayyum gerginliği Polis barikatını aşmak istediler Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler
07:28 Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı
07:16 İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 23:52:16. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin, 2025 Plaj ve 2026 Gençlik Oyunları'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.