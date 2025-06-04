Mersin Basketbol, Avrupa Hedefli İlk Sezonunu Tamamladı

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunu geçiren Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, sergilediği etkileyici performansla hem rakiplerine gözdağı verdi hem de taraftarının gönlünde taht kurdu.

Sezonu 6'ncı sırada tamamlayan Mersin Spor Kulübü (MSK), özellikle üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çekti. Ekip, aynı heyecan ve ruhla yeni hedefini Avrupa Kupası olarak belirlerken, genç, dinamik ve hırslı kadrosuyla verdiği mücadele ile dikkat çekiyor. MSK, sahada sergilediği yüksek tempolu oyunuyla büyük takımların korkulu rüyası haline geldi. Koçun stratejik dokunuşları ve oyuncuların sarsılmaz takım ruhu, sezon boyunca MSK'yı ligin en heyecan verici ekiplerinden biri yaptı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren MSK, sadece ligde kalmakla yetinmedi; üst sıraları zorlayarak 'Biz de buradayız' dedi. Şimdi ise gözler Avrupa'da. Yönetim, teknik heyet ve oyuncular şimdiden gelecek sezonun planlamasına başladı. Mersin'i basketbolda Avrupa arenasına taşımayı hedefleyen kulüp, taraftarının da desteğiyle bu yolculukta emin adımlarla ilerliyor. Güçlü vizyonu ve inancıyla MSK, Türk basketboluna yeni bir soluk getirmeye devam ediyor.

CAN SEVİM: BEKLENTİMİZİN ÜSTÜNDE BİR SEZONDU

MSK Başantrenörü Can Sevim, sezon değerlendirmesi yaparak güzel bir sezon geçirdiklerini kaydetti. Sevim, "Bizim için hayal gibi bir sezon geçti. Beklenenin de üstünde bir başarı elde ederek sezonu tamamlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizim açımızdan çok zorlu bir sezondu. Çünkü çok kaliteli ve bizden bütçesi bizden daha fazla olan ekiplere karşı onlardan daha iyi bir sonuç alarak ligin 6'ncısı olmayı başardık. Bu yılki asıl hedefimiz olan Avrupa Kupaları'na katılma şansını da Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma olarak elde etmiş olduk. Beklentimizin üstünde bir sezondu" dedi.

'BU BİR SON DEĞİL, BAŞLANGIÇ OLMALI'

Play-Off mücadelesini tamamladıklarını ve bunun bir son olmadığını kaydeden Sevim, "Bu bir son değil, başlangıç olmalı. Bizim bu saatten sonra yapmamız gereken istikrarlı bir şekilde bu başarıyı sürdürebilmek. Avrupa Kupaları'na her yıl yarışan bir takım haline gelmeyi hedefliyoruz. Amacımız; bu ligin dinamiklerine uygun bir şekilde, Avrupa Kupası'nı da kaldırabilecek bir kadro kurmak ve ilerleyen yıllarda da daha büyük başarılara imza atarak, bu yolda başarımızı büyüterek devam edebilmek" diye konuştu.

'BİRÇOK TAKIM BUNU YILLARCA BAŞARAMADI'

Başarılarının azımsanmayacak bir başarı olduğunu da vurgulayan Sevim, "Birçok takım bunu yıllarca başaramadı. Biz lige çıktığımız ilk senemizde Türkiye Kupası'nda yarı final oynadık. Ligin 6'ncısı olarak Play-Off'larda yer aldık. Anadolu Efes'e karşı da güzel bir mücadele örneği gösterdiğimizi düşünüyorum. Ama bunların hepsi bizim için bir tecrübeydi. Bu tecrübeleri cebimize koyarak, bundan sonrasında bu istikrarı Türkiye liginde sağlayıp Avrupa Kupaları ile beraber bunu yönetmeyi ve yürütebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Önümüzdeki sezonlardaki ilk hedefimiz bu olacak" ifadelerini kullandı.