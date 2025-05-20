Mersin, Basketbol Play-off'larına Katıldı - Son Dakika
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Mersin, Basketbol Play-off'larına Katıldı

Mersin, Basketbol Play-off\'larına Katıldı

Mersin Spor Kulübü, Darüşşafaka'yı yenerek basketbol play-off'larına katıldı ve Avrupa'da temsil hakkı kazandı.

20.05.2025 15:51
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TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 Asım Pars Sezonu'nun son haftasında Darüşşafaka'yı 105-86 yenerek play-off'a kalan Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, sezon içerisinde yakaladığı ve basketbol camiasının dahi beklemediği başarılar ile Mersin'i Avrupa'da temsil etmeye hak kazandı. Rakiplerine nazaran oldukça mütevazı bir bütçe ile Süper Lig'deki ilk yılında başarıdan başarıya koşan MSK, sezon başında kulüp yöneticileri ve teknik ekibin ortaya koyduğu hedeflerin çok üstünde bir başarıya imza attı.

Süper Lig'deki ilk senesine 'Hedef play-off' parolası ile başlayan Mersin ekibinin, topladığı 46 puanla sıralamada 6'ncı olarak normal sezonu tamamlayan Carettalar, Süper Lig tarihinde de birçok 'İlk'e imza atarak adını tarihe yazdırdı. 'Süper Lig'e çıktığı ilk sezon play-off'a kalma', 'Süper Lig'e çıktığı ilk sezon Türkiye Kupası play-off'una kalma', 'Süper Lig'e çıktığı ilk sezon Avrupa Kupaları'na katılma' gibi birbirinden önemli ve değerli hedeflere ulaşan MSK, 'Mersin'i Avrupa'da ilk kez temsil edecek olan erkek basketbol takımı' olma unvanını da elde etti.

Asbaşkan Doğukan Uyan'ın sezon başında yaptığı açıklamalarda dile getirdiği, "Hedefimiz bu yıl sezonu ilk 8 içinde bitirerek, Mersin'i Avrupa'da temsil etmek" ve Başantrenör Can Sevim'in "Hedefimiz play-off" beyanlarının yerini bulduğu kulüpte, taraftarlara verilen sözlerin yerine getirilmesinin mutluluğu yaşanıyor.

Maçlarını 6 bin kişi kapasiteli Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynayan Carettalar'ın Başantrenörü Can Sevim, Darüşşafaka karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada zorlu bir sezonu play-off'a kalarak tamamlamanın haklı mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sezon boyunca bu hedef için mücadele ettiklerini hatırlatan Sevim, "Mücadelemizin karşılığını aldık. Doğrudan play-off'tayız. Zaman zaman zor günler yaşadık, kötü mağlubiyetler aldık ama oyuncularımız her seferinde ayağa kalkmasını ve sahada canla başla mücadele etmesini bildiler. Gerçekten play-off'ta olmayı hak ettik" diye konuştu.

Takımın elde ettiği başarıda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başta olmak üzere, Kulüp Başkanı Berkay Üstündağ ve Asbaşkan Doğukan Uyan olmak üzere tüm yöneticilerin desteğinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Sevim, "Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yardımcılarımdan malzemecimize kadar herkesin büyük emeği oldu ama en büyük teşekkür taraftarlarımıza. Bizi burada hiçbir maç yalnız bırakmadılar. En iyi desteği her zaman sağladılar. Biz de onlar için elimizden gelenin en iyisini yaptık" diye konuştu.

Artık play-off eşleşmesini bekleyeceklerini dile getiren Sevim, "Anadolu Efes - Beşiktaş maçının sonucuna göre kiminle eşleştiğimizi göreceğiz ve hazırlıklara başlayacağız. Orada da elimizden gelenin en iyisini yapıp şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Mersin, Basketbol Play-off'larına Katıldı - Son Dakika

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