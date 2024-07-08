Mersin Büyükşehir Belediyesi Bölgesel Triatlon Ligi'ne ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Bölgesel Triatlon Ligi'ne ev sahipliği yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Bölgesel Triatlon Ligi\'ne ev sahipliği yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen 'Bölgesel Triatlon Ligi'nin 7. Bölge 2. Etap' yarışmasına ev sahipliği yaptı. Yarışmada dereceye giren sporcular Türkiye finaline gitmeye hak kazandı.

08.07.2024 09:41  Güncelleme: 09:42
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen 'Bölgesel Triatlon Ligi'nin 7. Bölge 2. Etap' yarışmasına ev sahipliği yaptı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen yarışma Macit Özcan Spor Tesislerinde M1 (9-10), M2 (11-12), M3 (13-14) ve tasnif dışı başvuruların sayıldığı yıldız, genç ve yaş grupları kategorisinde düzenlendi. Yüzme ve koşu olmak üzere 2 aşamadan oluşan Aquatlon yarışmasında kız ve erkek sporcular önce yüzdüler ardından koşu parkurunu deneyimlediler. 96 sporcunun zorlu parkurda yarıştığı ve kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışma sonrası sporculara rozetleri verildi. Diskalifiye olmamak şartı ile 2. etap yarışmalarını tamamlayan M1-M2 ve M3 sporcuları, Türkiye final mücadelesinde yarışmak için hak kazandılar.

Yarışma sonucuna göre; M1 erkekler kategorisi Poyraz Efe Özer, M2 erkekler kategorisi Eymen Ege Yıldırım, M3 erkekler kategorisi Rüzgar Kasımoğlu birinci olurken, M1 kızlar kategorisinde Cemre Tuncer, M2 kızlar kategorisinde Nisanur Atman ve M3 kızlar kategorisinde Yasemin Olğar birinci oldu.

"Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporun her branşına destek veriyoruz"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Türkiye Triatlon Federasyonu'nun 'Bölgesel Triatlon Ligi'nin 7. Bölge 2. Etap Yarışması'na ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Gökayaz, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporun her branşına destek verdiğimiz gibi bu yarışta beraberiz. Yarışmada 96 sporcumuz bir araya gelip yarıştı ve güzel bir organizasyon oldu. Büyükşehir olarak gerçekten güzel işler yapmaya çalışıyoruz ve daha da yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız da kendi organizasyonlarımız da var" dedi.

Yarışmanın yüzme ve koşu olmak üzere 2 ayrı etaptan oluştuğunu kaydeden Gökayaz, "Yarışmada dereceye giren bütün sporcular direkt olarak Türkiye finaline gitmeye hak kazanıyorlar. Yarışmanın böyle bir önemi de var. Yarışan tüm sporculara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz"

Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Lig Sorumlusu Edip Kunt, daha önce de Macit Özcan Spor Tesislerinde yarışma düzenlediklerini ve bölgesellikte federasyon yarışmasının bu sene 3.'sünü gerçekleştirdiklerini kaydetti. 9-14 yaş arası çocukların altyapı seçimleri için yarışma düzenlediklerini belirten Kunt, "M1-M2, M3 kategorisinde katılan tüm sporcularımızın ikinci etap yarışını tamamlaması halinde diskalifiye olmaması koşuluyla federasyonumuzun gerçekleştireceği Türkiye final yarışına hak kazanacaklar. Biz aynı zamanda 7 bölgeden sorumluyuz ama merkezimiz Mersin olmak üzere burada iki yarışımızı gerçekleştirdik. Ev sahipliği yaptığı için Mersin Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yarışmanın oldukça keyifli geçtiğini söyleyen Kunt, Aquatlon için tesisin oldukça uygun ve güvenli bir yer olduğunu dile getirdi. Kunt, "Çünkü trafiğe kapalı alan olması bizim için kaçınılmaz bir fırsat. Bizim bölgesel yarışlarımızın resmi olduğu kategoriler M1 9-10 yaş, M2 11-12 yaş, M3 13-14 yaş grubudur. 14 yaşından sonra yıldız, elit grubu ve yaş grupları gerçekleşir fakat bizim bölgemizde triatlona yatkın sporcularımız olduğu için bu kategorilerde tasnif dışı başvurup yarışımızda yer alabiliyorlar. Burada gerçekleştirdiğimiz resmi olan Türkiye finali için bilet almaya hak kazanan sporcularımız M1-M2-M3 kategorileridir" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin Büyükşehir Belediyesi Bölgesel Triatlon Ligi'ne ev sahipliği yaptı - Son Dakika

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