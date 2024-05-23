Mersin Büyükşehir Belediyesi Kır Çiçekleri Projesi ile Kız Çocuklarının Spor ve Eğitim Hayatı Destekleniyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesinin farklı spor branşlarında yetenekli kız çocuklarının eğitim hayatlarına devam etmesi için 4 yıl önce başlattığı 'Kır Çiçekleri' projesi sürüyor.

Katıldıkları yarışmalarda önemli dereceler elde eden Kır Çiçekleri, başarılı birer kadın sporcu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 10-14 yaş arası kız çocuklarının kabul edildiği, velilerin katılımının da şart olduğu seçme sınavlarına başvurular, Macit Özcan Spor Tesisleri Kır Çiçekleri Sporcu Yetiştirme Merkezi'ne 27 Mayıs ile 7 Haziran arasında şahsen yapılacak. Başvuru için bir adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacak. Nevin Yanıt Atletizm Sahası'nda 8 Haziran'da yapılacak seçmelerde boy ve kilo değerlendirmesi ile başlayacak sınavda; dikey sıçrama, esneme, sürat koşusu, durarak uzun atlama ile dayanıklılık koşusu gibi fiziki yeterliliğin ölçüleceği genel performans değerlendirmeleri dikkate alınacak.

"Kız çocuklarımız hem spor yapıyor, hem de eğitimlerine devam ediyorlar"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Kır Çiçekleri projesinin Türkiye'ye örnek olacak bir proje olduğunu belirtti. Proje kapsamında şu anda 33 kız çocuğunun hem spor yaptığını, hem de eğitimlerine devam ettiğini ifade eden Taşkın, "Kır Çiçekleri projemiz meyvelerini vermeye başladı. Çok da başarılı olmaya başladılar. 2 yıldır Türkiye şampiyonalarında 50'ye yakın madalya aldılar" dedi.

Proje hakkında bilgi veren Taşkın, özellikle kırsal kesimde yaşayan ve spora yetenekli kız çocuklarının bu proje ile keşfedildiğini dile getirerek, şöyle konuştu: "Spora yeteneği olan ve desteğe ihtiyacı olan çocuklarımızı seçerek, Kır Çiçekleri Sporcu Yetiştirme Merkezi'mizde bütün ihtiyaçlarını karşılıyor ve eğitimlerini sağlıyoruz. Başarılı birer sporcu olmanın yanı sıra, başarılı bir birey olmaları için de her türlü desteği kendilerine veriyoruz. Proje kapsamında çocuklarımız başarılarını devam ettirirken, her yıl ailemize yeni sporcular alıyoruz. Bu yıl da 8 Haziran'da seçmeler yapılacak. Bu seçmelerde başarılı olan çocuklar, önümüzdeki yıl merkezimize katılacaklar."

Ayrıca, köylere ve kırsal kesimlere giden 'Sporbüs' projelerinden de bahseden Taşkın, "Oralarda da projeye katılan ve yetenekli olan çocukları gözlemliyor ve sınava dahil ediyoruz. Onlar da bu sınavlarda başarılı olurlarsa, merkezimizde eğitim alacaklar" diye konuştu. - MERSİN