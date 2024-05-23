Mersin Büyükşehir Belediyesi Kır Çiçekleri Projesi ile Kız Çocuklarının Spor ve Eğitim Hayatı Destekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kır Çiçekleri Projesi ile Kız Çocuklarının Spor ve Eğitim Hayatı Destekleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kır Çiçekleri Projesi ile Kız Çocuklarının Spor ve Eğitim Hayatı Destekleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 4 yıl önce başlattığı 'Kır Çiçekleri' projesi ile yetenekli kız çocuklarının spor yapmalarını ve eğitimlerine devam etmelerini sağlıyor. Proje kapsamında yapılan seçmelerde başarılı olan çocuklar, merkeze katılarak eğitimlerini sürdürecekler.

23.05.2024 09:48  Güncelleme: 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesinin farklı spor branşlarında yetenekli kız çocuklarının eğitim hayatlarına devam etmesi için 4 yıl önce başlattığı 'Kır Çiçekleri' projesi sürüyor.

Katıldıkları yarışmalarda önemli dereceler elde eden Kır Çiçekleri, başarılı birer kadın sporcu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 10-14 yaş arası kız çocuklarının kabul edildiği, velilerin katılımının da şart olduğu seçme sınavlarına başvurular, Macit Özcan Spor Tesisleri Kır Çiçekleri Sporcu Yetiştirme Merkezi'ne 27 Mayıs ile 7 Haziran arasında şahsen yapılacak. Başvuru için bir adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacak. Nevin Yanıt Atletizm Sahası'nda 8 Haziran'da yapılacak seçmelerde boy ve kilo değerlendirmesi ile başlayacak sınavda; dikey sıçrama, esneme, sürat koşusu, durarak uzun atlama ile dayanıklılık koşusu gibi fiziki yeterliliğin ölçüleceği genel performans değerlendirmeleri dikkate alınacak.

"Kız çocuklarımız hem spor yapıyor, hem de eğitimlerine devam ediyorlar"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Kır Çiçekleri projesinin Türkiye'ye örnek olacak bir proje olduğunu belirtti. Proje kapsamında şu anda 33 kız çocuğunun hem spor yaptığını, hem de eğitimlerine devam ettiğini ifade eden Taşkın, "Kır Çiçekleri projemiz meyvelerini vermeye başladı. Çok da başarılı olmaya başladılar. 2 yıldır Türkiye şampiyonalarında 50'ye yakın madalya aldılar" dedi.

Proje hakkında bilgi veren Taşkın, özellikle kırsal kesimde yaşayan ve spora yetenekli kız çocuklarının bu proje ile keşfedildiğini dile getirerek, şöyle konuştu: "Spora yeteneği olan ve desteğe ihtiyacı olan çocuklarımızı seçerek, Kır Çiçekleri Sporcu Yetiştirme Merkezi'mizde bütün ihtiyaçlarını karşılıyor ve eğitimlerini sağlıyoruz. Başarılı birer sporcu olmanın yanı sıra, başarılı bir birey olmaları için de her türlü desteği kendilerine veriyoruz. Proje kapsamında çocuklarımız başarılarını devam ettirirken, her yıl ailemize yeni sporcular alıyoruz. Bu yıl da 8 Haziran'da seçmeler yapılacak. Bu seçmelerde başarılı olan çocuklar, önümüzdeki yıl merkezimize katılacaklar."

Ayrıca, köylere ve kırsal kesimlere giden 'Sporbüs' projelerinden de bahseden Taşkın, "Oralarda da projeye katılan ve yetenekli olan çocukları gözlemliyor ve sınava dahil ediyoruz. Onlar da bu sınavlarda başarılı olurlarsa, merkezimizde eğitim alacaklar" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin Büyükşehir Belediyesi Kır Çiçekleri Projesi ile Kız Çocuklarının Spor ve Eğitim Hayatı Destekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
10:18 ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı
09:44 Rize’de 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada Rize'de 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
10:32 Dolar ve altın güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:02 Dursun Özbek Ali Koç’u fena bombaladı: Yanına kalmayacak Dursun Özbek Ali Koç'u fena bombaladı: Yanına kalmayacak
09:52 Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle! Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi
09:42 Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray’dan güzel haber geldi Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray'dan güzel haber geldi
09:34 Süper Lig devine müjde Borussia Dortmund, Nuri Şahin için yeşil ışığı yaktı Süper Lig devine müjde! Borussia Dortmund, Nuri Şahin için yeşil ışığı yaktı
09:10 Cannes’a damga vuran kıyafet Oyuncu Cate Blanchett, elbisesiyle Filistin’e destek verdi Cannes'a damga vuran kıyafet! Oyuncu Cate Blanchett, elbisesiyle Filistin'e destek verdi
08:44 Cezaevinden yönetiliyordu Kertenkele’nin çetesi çökertildi Cezaevinden yönetiliyordu! Kertenkele'nin çetesi çökertildi
08:14 Piyasaların gözü Merkez’in bugün açıklayacağı faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Piyasaların gözü Merkez'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 10:59:15. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi Kır Çiçekleri Projesi ile Kız Çocuklarının Spor ve Eğitim Hayatı Destekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement